Защитник «Спартака» подарил победу ФК «Сочи» в матче РПЛ
Игра проходила на стадионе «Фишт» в городе Сочи и завершилась победой хозяев.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Instagram @eva_markopolo, @valioso_leon
Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и опередил красно-белых в турнирной таблице. Матч, проходивший на стадионе «Фишт» в городе Сочи, завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Вырваться вперед ФК «Сочи» помог защитник «Спартака» Павел Маслов, забивший мяч в свои же ворота на 24-й минуте. Отыграться у красно-белых во втором тайме не получилось.
Теперь, из-за досадного автогола красно-белые опустились в таблице РПЛ с девятого места на десятого. А игроки краснодарского клуба поднялись с 13-го на девятое. При этом у обеих команд по 33 очка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вничью завершилось столичное дерби в рамках 27-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча ФК «Спартак-Москва» с «Локомотивом» на стадионе в Тушино закончилась со счетом 1:1.
Читайте также
77%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?