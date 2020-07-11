Защитник «Спартака» подарил победу ФК «Сочи» в матче РПЛ

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Карина Бернтгольц
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Игра проходила на стадионе «Фишт» в городе Сочи и завершилась победой хозяев.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Instagram @eva_markopolo, @valioso_leon

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и опередил красно-белых в турнирной таблице. Матч, проходивший на стадионе «Фишт» в городе Сочи, завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Вырваться вперед ФК «Сочи» помог защитник «Спартака» Павел Маслов, забивший мяч в свои же ворота на 24-й минуте. Отыграться у красно-белых во втором тайме не получилось.

Теперь, из-за досадного автогола красно-белые опустились в таблице РПЛ с девятого места на десятого. А игроки краснодарского клуба поднялись с 13-го на девятое. При этом у обеих команд по 33 очка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вничью завершилось столичное дерби в рамках 27-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча ФК «Спартак-Москва» с «Локомотивом» на стадионе в Тушино закончилась со счетом 1:1.

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