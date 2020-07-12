Похудевшая после развода с Прилучным Муцениеце ушла в отрыв

Известная актриса Агата Муцениеце после развода со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным буквально ушла в отрыв. То и дело в сторис светской львицы мелькают ролики, на которых он зажигает со своими подругами, нежится на пляже и активно проводит время.

Фанаты даже заметили, что знаменитость стала больше следить за собой. Некоторым показалась, что она занялась фигурой и похудела на несколько килограммов, а кто-то обратил внимание, что образы Муцениеце стали более яркими и эффектными.

Оценить результат работы артистки над собой поклонники смогли после публикации нового видео в ее аккаунте. В Instagram-сторис звезда выложила ролик, на котором в бикини с разбега прыгает в бассейн. Подписчики не могли налюбоваться ее фигурой. Плоский живот, осиная талия, «аппетитные» бедра — все это сделало Агату просто неотразимой.

Instagram @agataagata

В фан-аккаунтах появилось море комментариев по поводу изменений в фигуре Муцениеце.

«Агата, это бомба»;

«Вот это фигура!»

«Как похудела. Ух, какая!»

«Какие сочные бедра!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тем временем Павла Прилучного с детьми заметили в компании Мирославы Карпович.