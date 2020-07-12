«Это вас удивит» — Трамп заявил о разработке самого крупного в мире ледокола

|
Светлана Шевченко
12

Президент США подчеркнул, что у России на балансе 40 ледоколов, а в Америке всего один.

«Это вас удивит» — Трамп заявил о разработке самого крупного в мире ледокола

Фото: www.globallookpress.com / Mike Theiler

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке самого крупного в мире ледокола. Выступление американского лидера состоялось в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще десять ледоколов. У нас сейчас только один, а у России — 40. У нас будет два, но хотели бы еще десять», — раскрыл планы Трамп.

Американский президент при этом добавил, что стоимость корабля должна быть «гораздо дешевле, чем это было».

«Это вас удивит», — в завершение сообщил Трамп.

К слову, разработка программы по развертыванию полярного флота из ледоколов запланирована к октябрю 2028 года.

В свою очередь журналист и военный эксперт Игорь Коротченко в интервью «НьюИнформ» заявил, что пока США что-то планируют и разрабатывают, Россия уже «серийно разрабатывает крупнейшие в мире атомные ледоколы».

«Российский арктический ледокольный флот — это существующая реальность, а в США пока только планы, которые сбудутся лет через 200, если сбудутся. Поэтому США здесь отстают от России колоссально, это признают все без исключения, даже структуры в Америке», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
71.23
0.35 80.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:36
«Это вас удивит» — Трамп заявил о разработке самого крупного в мире ледокола
4:20
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
4:04
МВД РФ проводит проверку после смертельного ДТП с участием сына экс-министра
3:48
В сети делятся первыми фото ярчайшей за семь лет кометы, несущейся к Земле
3:32
«Хорошенькая»: Елена Проклова дала интервью в футболке на голое тело
3:16
Онищенко назвал самую безопасную для путешествия страну в период пандемии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Петров день: почему 12 июля категорически запрещено отдыхать у воды?
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок