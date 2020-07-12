Президент США Дональд Трамп заявил о разработке самого крупного в мире ледокола. Выступление американского лидера состоялось в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще десять ледоколов. У нас сейчас только один, а у России — 40. У нас будет два, но хотели бы еще десять», — раскрыл планы Трамп.

Американский президент при этом добавил, что стоимость корабля должна быть «гораздо дешевле, чем это было».

«Это вас удивит», — в завершение сообщил Трамп.

К слову, разработка программы по развертыванию полярного флота из ледоколов запланирована к октябрю 2028 года.

В свою очередь журналист и военный эксперт Игорь Коротченко в интервью «НьюИнформ» заявил, что пока США что-то планируют и разрабатывают, Россия уже «серийно разрабатывает крупнейшие в мире атомные ледоколы».

«Российский арктический ледокольный флот — это существующая реальность, а в США пока только планы, которые сбудутся лет через 200, если сбудутся. Поэтому США здесь отстают от России колоссально, это признают все без исключения, даже структуры в Америке», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику.