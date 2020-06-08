«Собака лает, караван идет»: Политолог о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику

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Василий Заика
Эксклюзив 2 381

По словам Евгения Сатановского, украинские националистические активисты искренне ненавидят Россию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christopher Ruano; Facebook @evgeniysatanovsk; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Политолог Евгений Сатановский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал идею украинских экспертов о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику. По словам профессора, сама возможность абсолютно точная. Однако, Россия, единственная держава на планете, которая в состоянии уничтожить Соединенные Штаты.

«На Украине, конечно, лучше знают, что есть в США, чем в самих Соединенных Штатах, но, в принципе, сама идея о том, что американцы могут уничтожить Россию, абсолютно точная. Они все могут уничтожить, не только Сибирь. А мы — можем уничтожить их, единственные, кстати, на планете, ну и что с того?!» — сказал политолог.

Евгений Сатановский считает, что к заявлениям украинских экспертов отлично подходит поговорка: «Собака лает, караван идет». Многие хотят быть уверенными, что России не станет. Политолог отметил, что украинские националистические активисты искренне ненавидят нашу страну.

«Они нас ненавидят и, кстати говоря, ненавидели задолго до распада Советского Союза. Все эти люди, которые занимаются такого рода беседами, совершенно не важно — это старые комсомольские или партийные активисты, или новая националистическая дрянь, искренне хотят, чтобы не было России», — сказал Евгений Сатановский.

Профессор подчеркнул, что США на протяжении многих лет пытаются претендовать на интернационализацию Северного морского пути. Евгений Сатановский считает, что в Соединенных Штатах большое количество тех, кто рассчитывал, что Россия последует за Советским Союзом и развалится. Вопреки этим надеждам страна пошла абсолютно другим путем.

Политолог добавил, что для защиты Сибири и Арктики отныне создается в качестве отдельного военного округа Северный флот.

«Для этого военно-морские базы там ставятся и воздушные, для этого провели десантирование с высоты нескольких километров опять же в заполярье впервые на Земле Франца Иосифа и впервые в мире. Много чего для этого делается: ледоколы строятся, тоже защищенные с точки зрения попытки по ним ударить… Ну, мир такой!» — заключил Евгений Сатановский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отреагировали на идею Украины бомбить Сибирь и Арктику.

Тема:
Украинский кризис
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