Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции

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Карина Бернтгольц
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На своей странице в Instagram Алиса Казьмина показала снимок после кардинального преображения.

Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Instagram @kazmina_alisia__mb

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию. Спустя долгое время светская львица напомнила о себе, опубликовав в Instagram фото после преображения. Как пишет KP.RU, бывшая жена спортсмена сделала ринопластику и увеличила губы.

Некоторым из подписчиков изменения во внешности Казьминой показались слишком радикальными, и недоумевающие фанаты даже не смогли узнать знаменитость после операции. Кто-то напротив оценил эксперимент и вступил в спор с комментаторами, требующими от Алисы вернуть естественность.

«Вас не узнать после операции»;

«Такой красивый носик испортили»;

«А мне нравится!» — делились мнением юзеры.

Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году. Жена подарила футболисту дочь Есению. Спустя пару лет супруги развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перечень секс-скандалов бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина пополнился новостью о сорванной оргии с его участием.

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