Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
На своей странице в Instagram Алиса Казьмина показала снимок после кардинального преображения.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Instagram @kazmina_alisia__mb
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию. Спустя долгое время светская львица напомнила о себе, опубликовав в Instagram фото после преображения. Как пишет KP.RU, бывшая жена спортсмена сделала ринопластику и увеличила губы.
Некоторым из подписчиков изменения во внешности Казьминой показались слишком радикальными, и недоумевающие фанаты даже не смогли узнать знаменитость после операции. Кто-то напротив оценил эксперимент и вступил в спор с комментаторами, требующими от Алисы вернуть естественность.
«Вас не узнать после операции»;
«Такой красивый носик испортили»;
«А мне нравится!» — делились мнением юзеры.
Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году. Жена подарила футболисту дочь Есению. Спустя пару лет супруги развелись.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перечень секс-скандалов бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина пополнился новостью о сорванной оргии с его участием.
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