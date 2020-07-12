Каких прибавок к пенсии ждать в августе?

С 1 августа пенсионерам повысят выплаты, сообщает Пенсионный фонд России.

Получателям накопительной пенсии индексируют накопления на 9,13%. Это в три раза больше, чем уровень инфляции, которая на начало 2020 составила около 3%.

Официально работающим пенсионерам пересчитают размер страховой пенсии и учтут накопленные пенсионные баллы за 2019 год. Максимальная прибавка — 3 пенсионных балла. На данный момент один пенсионный балл — 93 рубля. То есть можно рассчитывать на увеличение пенсии на 279 рублей.

«Всем работающим пенсионерам пересчитают размер страховой пенсии с учетом накопленных в 2019 году пенсионных баллов, но максимальная прибавка ограничится только тремя пенсионными баллами», — говорится в сообщении ПФР.

Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений увеличатся выплаты на 7,99%. Сейчас в программе состоит около 32 тысяч человек.

ПФР напоминает, что все перерасчеты будут автоматическими. Никаких заявлений подавать не нужно.

Ранее 5-tv.ru писал, каким категориям россиян повысили пенсии с 1 июля.