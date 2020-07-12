«Поставили перед фактом»: главред «Говорит Москва» уволил ведущего ради места для сына

|
Виктория Андреева
60

Ведущий «Околоспорта» Петр Кузнецов пребывает в шоке от решения Романа Бабаяна.

«Поставили перед фактом»: главред «Говорит Москва» уволил ведущего ради места для сына

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян уволил ведущего программы «Околоспорта» Петра Кузнецова, назначив на его место собственного сына. О неожиданном решении руководства уже экс-сотрудник радиостанции сообщил поклонникам в Twitter.

«Ребята, я знаю, что здесь есть те, кто слушал „Околоспорт“ или хотя бы знал, что есть такая программа на радио „Говорит Москва“. Завтра и далее ее впервые будет вести другой человек — сын главного редактора», — написал Кузнецов.

И следом, не сдержав эмоций, пояснил, что, мягко говоря, обескуражен поведением бывшего начальника. Более всего его возмутил тот факт, что Роман Бабаян не решился лично сообщить об увольнении, а передал распоряжение через помощницу.

«Меня просто поставили перед фактом через помощницу. Возможно, это самая унизительная ***** (ситуация — Прим. ред.) в моей карьере, но переживем и ее», — сообщил подписчикам бывший ведущий «Околоспорта».

Twitter @peterkuznetsov

А в заключение добавил, что безмерно благодарен каждому слушателю, сотрудничавшим с ним экспертам и всем тем, кто когда-либо был причастен к созданию передачи.

По информации некоторых СМИ, в сетке вещания «Говорит Москва» действительно значится имя сына Романа Бабаяна — Георгия — в качестве ведущего спортивной передачи. Однако главный редактор радиостанции ситуацию пока никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Драчев объяснил свой уход с поста президента Союза биатлонистов России.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.23
0.35 80.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Мужчина подорвался на боеприпасе в Ленинградской области
15:12
«Поставили перед фактом»: главред «Говорит Москва» уволил ведущего ради места для сына
14:59
Жена внука Пугачевой сбежала из Москвы в ромашковые поля — фото
14:43
«Не только пиар»: Последние подробности нападения Алибасова-младшего на человека
14:29
«Я люблю тебя»: Лиза Арзамасова поздравила «Орленок» с юбилеем
14:14
Легендарному «Орленку» — 60 лет: Как Всероссийский детский центр празднует юбилей?

Сейчас читают

«Талантище»: Лиза Галкина показала, как она умеет говорить «по-лягушачьи»
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Невеста умерла на собственной свадьбе в ресторане Москвы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок