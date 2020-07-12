«Поставили перед фактом»: главред «Говорит Москва» уволил ведущего ради места для сына

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян уволил ведущего программы «Околоспорта» Петра Кузнецова, назначив на его место собственного сына. О неожиданном решении руководства уже экс-сотрудник радиостанции сообщил поклонникам в Twitter.

«Ребята, я знаю, что здесь есть те, кто слушал „Околоспорт“ или хотя бы знал, что есть такая программа на радио „Говорит Москва“. Завтра и далее ее впервые будет вести другой человек — сын главного редактора», — написал Кузнецов.

И следом, не сдержав эмоций, пояснил, что, мягко говоря, обескуражен поведением бывшего начальника. Более всего его возмутил тот факт, что Роман Бабаян не решился лично сообщить об увольнении, а передал распоряжение через помощницу.

«Меня просто поставили перед фактом через помощницу. Возможно, это самая унизительная ***** (ситуация — Прим. ред.) в моей карьере, но переживем и ее», — сообщил подписчикам бывший ведущий «Околоспорта».

Twitter @peterkuznetsov

А в заключение добавил, что безмерно благодарен каждому слушателю, сотрудничавшим с ним экспертам и всем тем, кто когда-либо был причастен к созданию передачи.

По информации некоторых СМИ, в сетке вещания «Говорит Москва» действительно значится имя сына Романа Бабаяна — Георгия — в качестве ведущего спортивной передачи. Однако главный редактор радиостанции ситуацию пока никак не прокомментировал.

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