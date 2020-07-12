Алена Свиридова шокировала некоторых поклонников, выложив на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в красном полосатом бикини и с алой чалмой на голове. Как пояснила 57-летняя певица, в таком виде она собралась отмечать День рыбака на своей родине в Керчи.

«Всех с Днем рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости. Вот я и нарядилась по случаю праздника», — написала Свиридова под снимком.

Instagram @alenasviridova

Поклонники отреагировали на пост неоднозначно. Большинство восхищается подтянутой фигурой и смелостью певицы — по кадру видно, что фотошоп, в отличие от многих других, уже не юных звезд, Алена не использовала.

«Алена, вы просто секси! Красотка!»

«Ого, вы такая подтянутая! Отлично выглядите!»

«Фигурка супер! Пойду еще кусочек торта слопаю от расстройства. Алена, вы всем пример!»

«Повезло рыбаку!»

«Жар-птица!» — восторгаются комментаторы.

Однако нашлись и такие, которые сочли, что подобный снимок роняет авторитет Свиридовой в глазах публики.

«Алена, я вас уважала, к чему в возрасте такое фото? Что хотели показать? Стареть красиво не каждому дано, радуйте своими формами себя, своих близких, но всю страну — не стоит»

«До которого годика будут такие фото?»

«Да, фигура есть, а лицо…» — пишут некоторые.

Им возражают преданные фанаты исполнительницы хита «Розовый фламинго».

«Алена, у вас отличная фигура, не обращайте внимания на комментарии нервных бабулек!»

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, что Алена Свиридова признавалась, что предпочитает и друзей, и мужчин, моложе себя — говорит, ей скучно обсуждать с ровесниками внуков. Нынешний возлюбленный певицы, бизнесмен Давид Варданян, младше нее на 14 лет.