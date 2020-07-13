«Стало реально страшно»: Анита Цой рассказала о самом тревожном симптоме COVID
Страдающая коронавирусом певица вспомнила, как чуть не сошла с ума.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Коронавирус едва не свел с ума госпитализированную Аниту Цой. Об этом артистка рассказала в интервью «МК». По словам певицы COVID-19 ведет себя коварно, атакуя все системы организма по очереди.
«При гриппе обычно ты все понимаешь — вот кашель, вот насморк, вот температура. Избавляешься от этих симптомов, и ты здоров. А здесь получается, что этот вирус начинает тебя исследовать», — поделилась Цой.
Сперва звезда почувствовала кашель, на следующий день расстройство кишечника, затем пропали вкус и обоняние. Далее инфекция переключилась на почки, печень, давление и уровень сахара в организме.
«Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!» — выразилась Анита.
Самый жуткий момент, по словам певицы, наступил в больнице. Вместе с температурой и болью в теле она почувствовала психоневрологические симптомы.
«В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке. Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась», — отметила знаменитость.
Когда у Цой стабилизировалась температура, она начала задыхаться и испытала клаустрофобию. В этот период она находилась в больничном отделении на шестом этаже.
«Я открыла все окна и поймала себя на мысли, что выпрыгну сейчас в окно, потому что нестерпимо тяжело дышать. Стало реально страшно. Я закрыла окна обратно, сидела мокрая, как полевая мышь, обливаясь потом, меняла постельное белье, но боялась снова открыть эти окна, чтобы не выпрыгнуть», — вспомнила звезда.
На следующий день Цой сообщила врачу о случившимся. Та ответила, что такое психологическое состояние — распространенное течение болезни.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи соцсетей заподозрили Аниту Цой в симуляции болезни.
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