«Стало реально страшно»: Анита Цой рассказала о самом тревожном симптоме COVID

Коронавирус едва не свел с ума госпитализированную Аниту Цой. Об этом артистка рассказала в интервью «МК». По словам певицы COVID-19 ведет себя коварно, атакуя все системы организма по очереди.

«При гриппе обычно ты все понимаешь — вот кашель, вот насморк, вот температура. Избавляешься от этих симптомов, и ты здоров. А здесь получается, что этот вирус начинает тебя исследовать», — поделилась Цой.

Сперва звезда почувствовала кашель, на следующий день расстройство кишечника, затем пропали вкус и обоняние. Далее инфекция переключилась на почки, печень, давление и уровень сахара в организме.

«Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!» — выразилась Анита.

Самый жуткий момент, по словам певицы, наступил в больнице. Вместе с температурой и болью в теле она почувствовала психоневрологические симптомы.

«В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке. Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась», — отметила знаменитость.

Когда у Цой стабилизировалась температура, она начала задыхаться и испытала клаустрофобию. В этот период она находилась в больничном отделении на шестом этаже.

«Я открыла все окна и поймала себя на мысли, что выпрыгну сейчас в окно, потому что нестерпимо тяжело дышать. Стало реально страшно. Я закрыла окна обратно, сидела мокрая, как полевая мышь, обливаясь потом, меняла постельное белье, но боялась снова открыть эти окна, чтобы не выпрыгнуть», — вспомнила звезда.

На следующий день Цой сообщила врачу о случившимся. Та ответила, что такое психологическое состояние — распространенное течение болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи соцсетей заподозрили Аниту Цой в симуляции болезни.