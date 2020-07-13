Рэпер Гуф отдохнул в сауне с челябинской танцовщицей
Девушка опубликовала в соцсетях доказательство близких отношений с исполнителем.
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Фото, видео: Instagram@therealguf; Instagram@yuliyakorolevaa
Очередное доказательство близких отношений с Алексеем Долматовым, известным как рэпер Гуф, появилось в микроблоге его подруги, челябинской танцовщицы и модели Юлии Королевой. Девушка опубликовала в Instagram короткое видео, сделанное в сауне.
В ролике она и исполнитель сидят в парной на деревянных полках в характерных головных уборах. При этом обнаженное тело девушки прикрыто полотенцем. В подписи к видео Королева назвала себя и Гуфа «зожниками» и поставила смеющийся смайл.
Известно, поклонники давно приписывают Гуфу роман с Королевой. Пара сама провоцирует такие слухи. Алексей и Юлия периодически снимают себя на видео дома за совместным просмотром телевизора и в публичных местах. Молодые люди проводят немало времени в обществе друг друга и, в том числе, вместе отправляются в путешествия. При этом и рэпер, и модель уверяют, что они лишь близкие друзья.
Несколько месяцев назад Долматов заверил фанатов, что влюбился в девушку по имени Леся и готов на ней жениться. Исполнитель заявил, что видит рядом с собой лишь ее и перестал смотреть в сторону других дам.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева подарила Элджею часы по цене квартиры в Москве.
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