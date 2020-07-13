Один человек погиб, еще один пострадал в результате крушения самолета Ан-2 («кукурузник») в Большеболдинском районе Нижегородской области. Трагедия произошла около 4 часов утра 13 июля, сообщили 5-tv.ru в региональном управлении МЧС РФ.

Сейчас на место происшествия направлены службы экстренного реагирования. Что стало причиной падения самолета — пока неизвестно. Пострадавший человек был госпитализирован. За его жизнь борются медики. Подробности уточняются.

Видео: Один человек погиб в результате падения самолета Ан-2 под Нижним Новгородом 1/5 МЧС РФ 2/5 МЧС РФ 3/5 МЧС РФ 4/5 МЧС РФ 5/5 МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места столкновения двух самолетов в небе над Германией.