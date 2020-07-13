Канатоходец пересек реку в центре Петербурга на глазах сотен человек

Петербургский канатоходец собрал десятки зрителей на Аничковом мосту. Мужчина перешел Фонтанку по натянутому тросу. Кадры экстремального представления очевидцы выложили в социальных сетях. Акробатический трюк проходил на небольшой высоте, но опасность для жизни была. В сезон навигации в Петербурге спортсмен легко мог попасть под движущееся по реке судно. В итоге канатоходец и его помощник были задержаны полицией, на них составили протокол об административном нарушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом. Очевидцы были поражены неожиданному зрелищу и опубликовали видео в социальных сетях.