Канатоходец пересек реку в центре Петербурга на глазах сотен человек

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Мужчина пересек реку Фонтанку у Аничкова моста по тросу, который был перекинут с одного берега на другой.

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Петербургский канатоходец собрал десятки зрителей на Аничковом мосту. Мужчина перешел Фонтанку по натянутому тросу. Кадры экстремального представления очевидцы выложили в социальных сетях. Акробатический трюк проходил на небольшой высоте, но опасность для жизни была. В сезон навигации в Петербурге спортсмен легко мог попасть под движущееся по реке судно. В итоге канатоходец и его помощник были задержаны полицией, на них составили протокол об административном нарушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом. Очевидцы были поражены неожиданному зрелищу и опубликовали видео в социальных сетях.

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