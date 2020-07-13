Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США возросло до 21

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Глава городской пожарно-спасательной службы заявил, что пожар на борту судна в Калифорнии может продлиться несколько дней.

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com / navy.mil/Christina Ross

В эти минуты спасатели борются с мощным пожаром на американском десантном корабле «Bonhomme Richard». На тушение может уйти несколько дней. И виной всему — сложность возгорания. В пожарно-спасательной службе отметили, что корабль, скорее всего, выгорит изнутри весь — до ватерлинии.

ЧП на «Bonhomme Richard» произошло на базе американских ВМС в Сан-Диего. После того как огонь начал распространяться, прогремел взрыв. В результате пострадали 17 моряков и четверо гражданских. Их всех госпитализировали. О погибших — данных нет.

Тем временем глава городской пожарно-спасательной службы заявил, что пожар на борту судна в Калифорнии может продлиться несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытаниях. Трансляция тестирования двигателя корабля Starship SN4 велась в интернете.

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