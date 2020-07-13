Бывшая жена «рыжего» из «Иванушек» показала видео родов

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Алина Потёмкина
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Мария Зубкова поделилась записью из роддома спустя полгода с момента появления на свет малыша.

Фото, видео: Instagram @m.a.s.h.a._z

Экс-супруга солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария поделилась с подписчиками в Instagram видео своих родов. Не так давно она стала мамой, и спустя полгода решилась показать видеозапись этого важного события в жизни ее семьи. Она отметила, что ее супруг, баскетболист команды «Зенит» Андрей Зубков, был не против сделать публичными такие интимные кадры.

«Шесть месяцев назад родилось наше счастье! Раз муж поделился, то я решила тоже раскрыть вам тайну рождения нашего маленького зефирки. Как же быстро летит время!» — написала Мария Зубкова.

Поклонников впечатлил ролик из роддома, в котором запечатлен не только сам момент появления на свет малыша, но и то, как будущие родители готовятся к этому событию.

«Какая любовь между вами! Как трогательно!»

«Чудо! Слезы радости за вас!»

«Машенька, какие вы классные, счастья вам огромного!»

«Здоровья малышу и родителям!!! Вы очень красивая пара!» — писали фанаты.

Мария Зубкова родила сына в январе 2020 года. Замуж за форварда баскетбольной команды «Зенит» она вышла годом ранее. Новый возлюбленный буквально увел ее у бывшего супруга, солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, с которым она прожила в браке десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-жена рыжего из «Иванушек International» впервые показала фото сына.

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