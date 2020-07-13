Летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем в других странах — Путин

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Алиса Старжевская
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Глава государства отметил, что число вылечившихся от COVID-19 продолжает расти.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Смертность от коронавируса в России в разы ниже, чем во многих других странах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, по одному из основных показателей эффективности работы системы здравоохранения — летальности, ситуация в нашей стране выглядит «неплохо».

«В России от коронавирусной инфекции на сто тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских с развитой системой здравоохранения», — сказал Путин.

Он также отметил, что ежедневный процент выявленных случаев заболевания остается стабильным, а количество вылечившихся — растет. В этой связи, по словам президента, подавляющее число субъектов РФ приступило к «смягчению режимов самоизоляции граждан» и снятию иных противоэпидемиологических ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве начался новый этап отмены коронавирусных ограничений.

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