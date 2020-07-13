«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий

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Светлана Шевченко
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Такое решение было принято высшей квалификационной коллегией судей России.

«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий

Фото: "Российский государственный университет правосудия"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно лишила полномочий скандально известной "золотой судьи" Елену Хахалеву.

"Обращение о привлечении к дисциплинарной ответственности удовлетворить. За совершение проступка: досрочное прекращение полномочий судьи. Лишить первого квалификационного класса", - огласил решение суд.

Хахалева традиционно отсутствовала на заседании коллегии, сославшись на крайне тяжелое состояние здоровья.

Поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елена Хахалева лишилась в 2018 году. Это произошло после обнародования кадров с пышной свадьбы ее дочери. Тогда СМИ писали, что на торжество потратили два миллиона долларов. На нем выступали Николай БасковВалерий Меладзе и Вера Брежнева. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец невесты Роберт Хахалев, а стоимость праздника была намного меньше.

Позднее появилась информация, что Елена Хахалева не имеет профильного высшего образования, напоминает Утро.ру. В августе 2019 года стало известно, что судью отстранили от процессов. Кроме того, сообщалось, что она присутствовала не на всех процессах. Ее коллеги отмечали посещения, а сама Елена Хахалева в этот момент отдыхала за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в действиях «золотой судьи» Хахалевой найдены признаки дисциплинарного проступка.

 

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