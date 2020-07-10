Глава внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что задержание Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Советник «Роскосмоса» был задержан 7 июля в Москве. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

По последним данным, Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве и передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО. 8 июля Лефортовский суд отправил Сафронова под арест на два месяца. Сафронов свою вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене.