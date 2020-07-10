«С профессиональной деятельностью не связано» — глава СВР о задержании Сафронова
Иван Сафронов был задержан за госизмену 7 июля.
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Глава внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что задержание Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Советник «Роскосмоса» был задержан 7 июля в Москве. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.
По последним данным, Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве и передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО. 8 июля Лефортовский суд отправил Сафронова под арест на два месяца. Сафронов свою вину не признает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене.
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