«С профессиональной деятельностью не связано» — глава СВР о задержании Сафронова

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Марина Неруцких
Срочная новость 51

Иван Сафронов был задержан за госизмену 7 июля.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; ФСБ РФ

Глава внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что задержание Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Советник «Роскосмоса» был задержан 7 июля в Москве. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

По последним данным, Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве и передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО. 8 июля Лефортовский суд отправил Сафронова под арест на два месяца. Сафронов свою вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене.

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