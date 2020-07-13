Видео: в Самаре полыхает склад с лакокрасочными материалами
ЧП произошло на Профильной улице.
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Фото, видео: vk.com/typical_samara
Склад с лакокрасочными материалами полыхает в Самаре. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на Профильной улице. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка двух тысяч квадратных метров.
Огнеборцы ведут борьбу с огнем по повышенному номеру сложности из обрушения кровли. В ликвидации возгорания задействованы 95 человек и 31 единица техники. На момент публикации материала информации о погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС. Другие подробности произошедшего выясняются.
Причины ЧП предстоит выяснить дознавателям и следователям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туле при пожаре в жилом доме погибли три человека.
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