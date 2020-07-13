Евгений Примаков рассказал о целях гуманитарной внешней политики России

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По словам главы «Россотрудничества», не должно быть универсальных решений, исходить необходимо из тщательного анализа каждого отдельного региона.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис Война в Сирии

Главная цель гуманитарной внешней политики России — обеспечить права и потребности народа той или иной страны. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал новый глава «Россотрудничества» Евгений Примаков. По его словам, исходить необходимо из тщательного анализа каждого отдельного региона.

«Может, в какой-то африканской стране надо сделать пару колодцев или вакцину привезти. Это тоже гуманитарная политика, и она тоже должна осуществляться. Не имеет смысла ставить вопрос о фильтрации питьевой воды в Швейцарии — понятно, что туда поедет хор, выставка. А в других странах это нужно», — отметил Примаков.

Вместе с тем, считает Евгений Примаков, наши традиционные политические ценности по-прежнему востребованы на международной арене. Это уважение суверенитета, невмешательство в дела других стран и сохранение мира.

Например, это касается Украины и Сирии. Главная задача России — чтобы там перестали гибнуть люди, а нуждающиеся регулярно получали гуманитарную помощь.

Тема:
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