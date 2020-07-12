Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры

|
Светлана Александрова
120

Актер скончался две недели назад. Недвижимость достанется одной из его предыдущих жен.

Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Вдову скончавшегося две недели назад актера Виктора Проскурина попросили оперативно освободить жилплощадь. Как сообщает сайт KP.RU, оказалось, что Ирина Хонда, прожившая с мужем в прекрасной квартире в Москве больше 10 лет, не имеет никаких прав на недвижимость и вынуждена срочно переезжать обратно в Санкт-Петербург.

«Ирочка <…> ничего у мужа не просила, никогда „финансовые разговоры“ не заводила. Эта квартира, где жили супруги была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки», — цитирует издание одного из друзей семьи.

По словам собеседника, Ирина Хонда была не только любимой супругой, но и директором Виктора Проскурина. Однако столичная недвижимость стоимостью более 20 миллионов рублей достанется по документам одной из бывших жен артиста. А вдова собирается раздать долги и заняться сохранением памяти о Викторе Проскурине — продолжить «проскуринские четверги», организовывать музей и проводить фестивали.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России Виктор Проскурин скончался в ночь на 1 июля в возрасте 68 лет от обострения хронической обструкции легких. Он запомнился зрителям по ярким ролям в фильмах «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Сокровища Агры», «Большая перемена» и многих других. Его пятой супруге Ирине Хонде удалось получить разрешение на публичное прощание с актером во время действующих из-за коронавируса ограничений. Похоронили Проскурина на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Солнце соединяется с Меркурием: чего стоит опасаться в период с 13 по 19 ...

Последние новости

21:33
Марк Рудинштейн подсчитал, сколько семья жертвы ДТП с Ефремовым зарабатывает на телешоу
21:15
Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры
20:59
Помирились? Анастасия Волочкова провела выходные с «любимой» мамой
20:46
Азербайджан сообщил о гибели своих военнослужащих в боестолкновениях с Арменией
20:31
Пластический хирург рассказал, на что пошла Карпович ради Прилучного
20:15
Добрался и до Болливуда: Айшвария Рай с семьей заразились коронавирусом

Сейчас читают

«Что с губами?»: Кети Топурию раскритиковали за неудачное фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Вот что значит счастье»: фото Орбакайте с детьми и невесткой растрогало фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок