Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры

Вдову скончавшегося две недели назад актера Виктора Проскурина попросили оперативно освободить жилплощадь. Как сообщает сайт KP.RU, оказалось, что Ирина Хонда, прожившая с мужем в прекрасной квартире в Москве больше 10 лет, не имеет никаких прав на недвижимость и вынуждена срочно переезжать обратно в Санкт-Петербург.

«Ирочка <…> ничего у мужа не просила, никогда „финансовые разговоры“ не заводила. Эта квартира, где жили супруги была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки», — цитирует издание одного из друзей семьи.

По словам собеседника, Ирина Хонда была не только любимой супругой, но и директором Виктора Проскурина. Однако столичная недвижимость стоимостью более 20 миллионов рублей достанется по документам одной из бывших жен артиста. А вдова собирается раздать долги и заняться сохранением памяти о Викторе Проскурине — продолжить «проскуринские четверги», организовывать музей и проводить фестивали.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России Виктор Проскурин скончался в ночь на 1 июля в возрасте 68 лет от обострения хронической обструкции легких. Он запомнился зрителям по ярким ролям в фильмах «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Сокровища Агры», «Большая перемена» и многих других. Его пятой супруге Ирине Хонде удалось получить разрешение на публичное прощание с актером во время действующих из-за коронавируса ограничений. Похоронили Проскурина на Троекуровском кладбище в Москве.