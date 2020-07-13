Практически каждой семье рано или поздно доводится столкнуться с кризисом в отношениях. И к сожалению, не всем парам удается благополучно разрешить возникшие противоречия и болезненные для них ситуации. И тогда остается один выход — развестись. Но многих от решительного шага к новой жизни удерживает пугающая необходимость сообщить о разводе близким, родителям и самое главное — детям. Психолог Александр Шахов считает, что этого не нужно бояться.

По его словам, сложнее всего родителям бывает рассказать маленьким детям о том, что мама и папа разводятся — обычно представляется, что это нанесет ребенку непоправимую травму.

«Однако хочу вам сказать, что это не так. Маленькие дети нормально переживают отношения. Да, это будет неприятно, это будет болезненно, они поплачут и попереживают, какое-то время поскучают. Но дети быстро адаптируются», — пояснил Александр Шахов в интервью 5-tv.ru.

По словам специалиста, у детей еще нет представлений о социальных отношениях, как у взрослых. Поэтому сообщать о разводе малышу важно на языке, который понятен ему.

«Самый простой способ объяснить — это провести аналогию с дружбой его самого с какими-то одногодками. Предположим, вот ты дружил с Олей, а потом перестал дружить. Почему вы расстались? Потому что вы поссорились, потому что она не слушает тебя…» — советует психолог.

Главное — обязательно сказать ребенку, что и папа, и мама его по-прежнему любят и будут любить всегда.

Детям от семи до 11 лет проще понять ситуацию — у них уже есть представления об отношениях, они видели примеры их жизни. Гораздо болезненнее, по словам Шахова, переживают развод родителей подростки.

«Но в любом случае вы должны помнить, что ребенок — он как яблочное семечко. Когда маленькое семечко яблони попадает в землю, в нем есть уже программа, как оно будет расти и справляться с холодами, пробивать твердую толщу земли, как оно будет бороться с вредителями. То есть в каждом ребенке есть программа, как справляться с трудностями. Поэтому вам нужно просто попробовать довериться ребенку, быть открытым с ним, откровенным», — считает Александр Шахов.

Еще один сложный момент при разводе — сообщить новость собственным родителям. Естественно, все надеются на поддержку тех, кто по рождению должен быть самым близким на свете человеком. Однако, как отмечает психолог, в реальной жизни так бывает нечасто. Поддержку стоит ожидать от тех, с кем у вас уже сложилась эмоциональная близость. И далеко не всегда это бывают родители.

«Многие думают, что если это мама, вот она родила, и она уже обязана вас поддерживать. Я хочу вас разочаровать. У мамы нет такой обязанности», — предупреждает Шахов.

По словам психолога, родителям, с которыми так и не возникло эмоциональной близости, можно просто лаконично сообщить о разводе. При этом вы совершенно не обязаны выслушивать их упреки и советы. А за поддержкой следует обращаться к по-настоящему близким людям, которые наверняка найдутся среди друзей.

Ранее психолог Александр Шахо рассказал 5-tv.ru, по каким признакам супруги могут понять, что пора разводиться.