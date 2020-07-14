От расцвета до заката карьеры: почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии?

Эфирная новость 23

13 июля служительница Фемиды из Краснодара была лишена полномочий. Решение было принято высшей квалификационной коллегией судей России.

Фото, видео: YouTube / Россия 24

Скандально известная краснодарская судья Елена Хахалева лишилась мантии. Высшая квалификационная коллегия судей досрочно лишила ее полномочий. Повод, впрочем — не роскошь, а прогулы. За последние три года она пропустила 128 рабочих дней, при этом получала зарплату. Хотя, казалось бы зачем ей было мелочиться?

На всю страну Елена Хахалева прославилась три года назад после свадьбы дочери, на которую были приглашены звезды российской эстрады. Эксперты оценили банкет в два миллиона долларов. Хахалеву прозвали после этого «золотой» судьей. От расцвета до заката карьеры проследил корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «золотая» судья Хахалева решила обжаловать лишение статуса. Квалификационная коллегия судей решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за систематические прогулы и лишить ее первого квалификационного класса.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:44
От расцвета до заката карьеры: почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии?
3:22
В озере в США найдено тело пропавшей звезды сериала «Хор»
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
2:34
Пользователи соцсетей выяснили, кого бросила Карпович ради Прилучного
2:08
День Демьяна и Кузьмы или Женский праздник: что можно и нельзя делать 14 июля?
1:46
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области открыл огонь по силовикам при задержании

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
«Это пляски на костях!» — сестру Фриске затравили за «пародию» на покойную артистку
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок