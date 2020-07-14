От расцвета до заката карьеры: почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии?

Скандально известная краснодарская судья Елена Хахалева лишилась мантии. Высшая квалификационная коллегия судей досрочно лишила ее полномочий. Повод, впрочем — не роскошь, а прогулы. За последние три года она пропустила 128 рабочих дней, при этом получала зарплату. Хотя, казалось бы зачем ей было мелочиться?

На всю страну Елена Хахалева прославилась три года назад после свадьбы дочери, на которую были приглашены звезды российской эстрады. Эксперты оценили банкет в два миллиона долларов. Хахалеву прозвали после этого «золотой» судьей. От расцвета до заката карьеры проследил корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «золотая» судья Хахалева решила обжаловать лишение статуса. Квалификационная коллегия судей решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за систематические прогулы и лишить ее первого квалификационного класса.