Почему участники Tik Tok house Давида Манукяна разбегаются один за другим?

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Карина Бернтгольц
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Блогеры дали откровенное интервью, в котором подробно рассказали, что их не устраивало при работе с возлюбленным Ольги Бузовой.

Почему участники Tik Tok house Давида Манукяна разбегаются один за другим?

Фото: ВКонтакте @dava54

Сразу шесть блогеров покинули Super House, созданный Давидом Манукяном, пишет Starhit. Оказалось, что при работе в проекте возлюбленного Ольги Бузовой его участники сталкивались с полным равнодушием самого Манукяна и грубым отношением менеджеров. Когда же блогеры заявили о своем уходе, никто их удерживать не собирался, а вместо этого организаторы выставили их на улицу.

О создании собственного Tik Tok House Манукян заявил в начале июня. Это формат сообщества, когда несколько известных блогеров живут под одной крышей и производят общий контент. Проект был очень радостно воспринят пользователями, только, как оказалось, сам Дава идеей не очень горел. Во всяком случае об этом рассказали его знакомые, которым приходилось совместно работать.

«У меня к Даве нормальное отношение. Больше претензий к его менеджерам. Единственная проблема была в том, что Давид совершенно не занимался проектом, в который сам же вложил деньги. Он не пытался со мной связаться или извиниться. Зато его родственники звонили, просили удалить ролики и не портить репутацию Давы», — цитирует Starhit блогера Владислава Илюшенова.

Другой блогер, Артур Вишневский рассказал, что после ухода из проекта его с товарищами, единственные, кто выразил обеспокоенность, — это родственники Манукяна, причем не из-за возникшей ситуации, а репутации избранника Бузовой.

«Менеджеры не пытались нас вернуть. Наоборот, написали: „Уезжайте, куда хотите“. Понимаете, все в этом Доме тряслись за репутацию Давы и сейчас продолжают это делать. Поэтому они ничего не комментируют. Его брат и мама действительно с нами связывались, но ни о каких извинениях речи не шло», — возмутился Артур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манукяна подозревают в похищении Бузовой.

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