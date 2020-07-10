«Вы будете сильно удивлены»: Манукяна подозревают в похищении Бузовой

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Карина Бернтгольц
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Накануне в сети распространилось видео, на котором неизвестные накинули на звезду черный мешок, затем схватили ее и попытались запихнуть в большой багажник.

Фото, видео: Instagram @buzova86, @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Новость о том, что российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову похитили, переполошила ее поклонников. Накануне в сети распространились кадры, на которых видно, как на голову поп-звезды накидывают мешок, а затем ее кладут в багажник машины. Увидев подобное видео, не могли успокоиться и родственники знаменитости. Так, сестра светской львицы Анна Бузова прокомментировала в Instagram произошедшее.

«Немного нервное утро выдалось», — написала она.

Instagram @annabuzova

Не смог утешить публику и возлюбленный теледивы Давид Манукян. В эфире «Русского радио» блогер неожиданно заключил:

«Ну… Возможно, да, похитили», — цитируют его «Дни.ру».

Некоторые фанаты решили, что похищение Бузовой — свадебный ритуал, организованный избранником певицы и стали делиться своими догадками в соцсетях.

«Он жениться собирается»;

«Это традиция такая — воровать невесту»;

«Предложение хочет делать», — предположили пользователи.

Спустя несколько часов на связь наконец-то вышла Ольга Бузова. Она сообщила, что с ней все хорошо, а все подробности случившегося подписчикам станут известны позже.

«Да, я очень устала. Да, был стресс, который я перенесла сегодня ночью. Самое главное, что вы должны знать: со мной все хорошо. Что происходило, я пока вам не могу сказать. Я сообщу вам об этом в понедельник. Я уверяю вас, что вы будете сильно удивлены», — призналась светская львица.

Ранее 5-tv.ru показал видео похищения Ольги Бузовой.

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