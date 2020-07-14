Жертвы самоизоляции. Стало известно о возможном разводе Ирены Понарошку

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Алина Потёмкина
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Ведущая и музыкант прожили вместе десять лет.

Жертвы самоизоляции. Стало известно о возможном разводе Ирены Понарошку

Фото: Instagram @irenaponaroshku

Брак ведущей Ирены Понарошку и музыканта Александра Листа (DJ List) окончательно рассыпался. Как утверждает издание StarHit.ru, пара давно испытывала трудности, но теперь пришла к решению развестись. Одной из вероятных причин разлада в звездной семье названа разница в заработках и социальном статусе.

Посты о том, что в тихой гавани супругов не все спокойно, супруг ведущей публиковал осенью прошлого года. Позже он все удалил, теперь в его аккаунте первая публикация датирована маем 2020 года. Тогда же он обвинял жену в том, что она стыдится его.

«Давайте закончим! Я хочу честности и справедливости! Ирена Понарошку закончила со мной отношения — как муж и жена. Я думаю, из-за денег… И положения в российском обществе», — писал тогда Лист.

Instagram @listdj

За время самоизоляции паре так и не удалось прийти к взаимопониманию. Издание утверждает, что на развод они подали документы 8 июля. Первое заседание назначено на 23 июля. Пока никто из супругов эту информацию не прокомментировал.

Ирена Понарошку и Александр Лист женаты с 2010 года. Они воспитывают двоих детей: девятилетнего сына Серафима и полуторагодовалого Теодора. Ранее 5-tv.ru писал, что Ирена Понарошку рассказала, как ей живется с мужем, который старшее ее на семь лет.

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