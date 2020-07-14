Звезда сериала «Хор» погибла после спасения из воды своего ребенка

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Карина Бернтгольц
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Актриса вместе с сыном отправилась на прогулку на лодке и решила искупаться.

Звезда сериала «Хор» погибла после спасения из воды своего ребенка

Фото: Instagram @nayarivera

Пропавшую без вести американскую актрису и фотомодель Наю Риверу, сыгравшую роль Сантаны Лопез в телесериале «Хор», обнаружили мертвой в озере Пиру в Калифорнии. Как сообщает CNN, звезда утонула в 33-летнем возрасте.

Вместе со своим четырехлетним сыном Джоси, она отправилась на прогулку на арендованной лодке. Как позже рассказал наследник артистки, они с мамой решили искупаться. Женщина затолкнула мальчика обратно в лодку, но ей не хватило сил, чтобы спастись самой.

Ребенок был найден в ней спящим в спасательном жилете. Актрису искали в воде шесть дней. Все это время под последним постом в Twitter знаменитости неравнодушные пользователи оставляли комментарии.

Twitter @NayaRivera

Ная Ривера — американская актриса, известная по ролям в сериалах «Хор», «Коварные горничные», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Принц из Беверли-Хиллз» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таинственную смерть звезды «Дома-2» Василия Жулинского, которого нашли в воде, расследуют экстрасенсы.

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