Звезда сериала «Хор» погибла после спасения из воды своего ребенка

Пропавшую без вести американскую актрису и фотомодель Наю Риверу, сыгравшую роль Сантаны Лопез в телесериале «Хор», обнаружили мертвой в озере Пиру в Калифорнии. Как сообщает CNN, звезда утонула в 33-летнем возрасте.

Вместе со своим четырехлетним сыном Джоси, она отправилась на прогулку на арендованной лодке. Как позже рассказал наследник артистки, они с мамой решили искупаться. Женщина затолкнула мальчика обратно в лодку, но ей не хватило сил, чтобы спастись самой.

Ребенок был найден в ней спящим в спасательном жилете. Актрису искали в воде шесть дней. Все это время под последним постом в Twitter знаменитости неравнодушные пользователи оставляли комментарии.

Twitter @NayaRivera

Ная Ривера — американская актриса, известная по ролям в сериалах «Хор», «Коварные горничные», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Принц из Беверли-Хиллз» и другим.

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