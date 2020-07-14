Названа предварительная причина пожара на горящем вторые сутки складе в Самаре

В Самаре почти сутки пытаются потушить крупный пожар на складе с лакокрасочной продукцией. Горят десять тысяч квадратных метров. Ситуация усугубляется тем, что в помещениях, объятых пламенеем, хранятся более ста тонн изделий из поливинилхлорида. При горении он выделяет токсичные вещества. И к этой минуте город заволокло едким дымом.

В то же время названа предварительная причина мощного пожара — самовозгорание краски из-за высокой температуры воздуха. Такое предположение ТАСС в интервью сделал руководитель фирмы-владельца горящего склада.

Кроме того, в региональном МЧС заявили, что проверка складов на пожарную безопасность проводилась в 2013 году. После этого владельцы предоставляли в ведомство результаты независимой экспертизы

За развитием ситуации следит Денис Кулага.