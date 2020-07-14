Лавров и Помпео обсудили проведение саммита «ядерной пятерки» стран
Главы внеешнеполитических ведомств отметили, что в рамках встречи будет обсуждаться целый спектр важных вопросов по глобальной безопасности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, 5-tv.ru
Лидеры стран «ядерной пятерки» — России, США, Китая, Франции и Великобритании — уже в ближайшее время могут провести саммит. Об этом речь шла во время переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
Встреча глав государств будет приурочена к 75-летию основания ООН, и на ней планируется обсудить целый спектр важных вопросов, связанных с глобальной безопасностью.
Помимо встречи «ядерной пятерки» Лавров и Помпео поделились мнениями о ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, где в последнее время наблюдается рост напряженности.
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