Лавров и Помпео обсудили проведение саммита «ядерной пятерки» стран

Лидеры стран «ядерной пятерки» — России, США, Китая, Франции и Великобритании — уже в ближайшее время могут провести саммит. Об этом речь шла во время переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

Встреча глав государств будет приурочена к 75-летию основания ООН, и на ней планируется обсудить целый спектр важных вопросов, связанных с глобальной безопасностью.

Помимо встречи «ядерной пятерки» Лавров и Помпео поделились мнениями о ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, где в последнее время наблюдается рост напряженности.