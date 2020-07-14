В Тверской области найдены останки бойцов, возможно погибших подо Ржевом

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Останки павших, предположительно, в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции переданы экспертам для идентификации.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Patrick Pleul, 5-tv.ru

Специалисты-пиротехники МЧС обнаружили в Тверской области останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Предположительно, они принадлежат участникам ожесточенных боев с гитлеровскими захватчиками во время Ржевско-Вяземской наступательной операции. Останки павших героев уже передали в специальное хранилище. В ближайшее время экспертам предстоит установить их личности.

Также сотрудникам МЧС удалось найти порядка сотни боеприпасов военного времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии Ржевского мемориала, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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