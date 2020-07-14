В Тверской области найдены останки бойцов, возможно погибших подо Ржевом

Специалисты-пиротехники МЧС обнаружили в Тверской области останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Предположительно, они принадлежат участникам ожесточенных боев с гитлеровскими захватчиками во время Ржевско-Вяземской наступательной операции. Останки павших героев уже передали в специальное хранилище. В ближайшее время экспертам предстоит установить их личности.

Также сотрудникам МЧС удалось найти порядка сотни боеприпасов военного времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии Ржевского мемориала, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.