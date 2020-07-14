«Шлю большой фак»: Собчак заявила хейтерам о вседозволенности юмора

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Алина Потёмкина
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Ведущая милостиво разрешила ее за это не любить.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак решила расставить все точки над i по поводу ее отношения к юмору. В Instagram ведущая опубликовала пост, в котором заявила, что не видит запретных тем для шуток. Всем несогласным она послала воображаемый «символ добра».

«Я вспыльчивая, раздражительная, бесноватая и категоричная. Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. И шлю всем большой фак, кто считает юмор „неуместным“. Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации. Что еще? Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора, — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю», — написала Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Вероятно, так она ответила очередным хейтерам, которых возмутил ее рекламный ролик в новостной передаче на YouTube. В нем ведущая использовала кадры реального задержания ее полицией, которое случилось накануне, для рекламы службы доставки продуктов. По сюжету после кадров из настоящей жизни показывают, как Собчак сидит в СИЗО и требует сказать ей, когда ее выпустят. Когда ей не отвечают, она решает подготовиться к худшему варианту и прямо из тюремной камеры заказывает себе все необходимое. Как пишет URA.RU, некоторые пользователи не оценили креатив ведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак спела о злоключениях последнего месяца.

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