«Болезней — целый букет»: Умер брат Анатолия Трушкина

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Алиса Старжевская
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Мужчина пережил сатирика всего лишь на месяц.

«Болезней — целый букет»: Умер брат Анатолия Трушкина

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Смерть известного сатирика Анатолия Трушкина стала настоящим шоком для родных и ценителей его творчества. Писатель и сценарист скончался 9 июня на 79 году жизни от коронавируса. На днях семью Трушкиных постигло новое несчастье — в возрасте 83 лет умер брат сатирика.

Как рассказала знакомая семьи, родственник Трушкина в последнее время много болел и практически не вставал с кровати. По этой причине он не смог приехать на похороны брата.

«Брат Анатолия в последние годы был очень слабым. Болезней — целый букет. Возраст, сами понимаете. Из-за этого он даже не смог посетить похороны брата. А спустя несколько дней и сам ушел», — сказала женщина в интервью «Собеседнику».

Как считают близкие, мужчина перенес воспаление легких. Они исключают заражение коронавирусом, так как брат сатирика был лежачим и из дома не выходил. В то же самое время, точная причина смерти неизвестна, так как родные решили не проводить вскрытие.

На данный момент родственники Трушкина параллельно с организацией похорон занимаются подготовкой грядущих поминок сатирика. 18 июля исполнится сорок дней со дня его ухода из жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Хор» погибла, спасая своего ребенка.

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