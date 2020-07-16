Ксения Бородина призналась, что ее дочери не приучены к домашним делам
По словам телеведущей, в детстве она сама была избалованным ребенком.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram призналась, что ее дочери — 11-летняя Маруся и четырехлетняя Теона не приучены к элементарным домашним делам. По словам 37-летней знаменитости, ее мама постоянно возмущается, что дети не при деле.
«Понятно, что мы в этом не нуждаемся, но дети должны быть приучены. Свинками я их точно не назову, бардаки они не устраивают, но и сказать, что делают что-то по дому — тоже нет такого», — написала Ксения Бородина.
Знаменитость призналась подписчикам, что в детстве сама была избалованным ребенком. По словам Ксении Бородиной, ее бабушка не позволяла ей браться за домашнюю работу и всячески оберегала. Телеведущая отмечает, что вероятно именно по этой причине так и научилась готовить.
«Все мои подруги супы варили с 13 лет, но меня и не тянуло на кухню никогда, готовка — это не мое, хотя, когда приспичит, муж меня хвалит», — призналась телеведущая.
Ксения Бородина отметила, что старшая дочь заправляет кровать и периодически делает уборку в комнате. Четырехлетняя сестра девочки пока ничем особо не обременена. Знаменитость подчеркнула, когда она находится не в настроении, обе девочки могут в любой момент стать золушками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака.
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