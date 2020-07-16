Ксения Бородина призналась, что ее дочери не приучены к домашним делам

|
Василий Заика
12

По словам телеведущей, в детстве она сама была избалованным ребенком.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram призналась, что ее дочери — 11-летняя Маруся и четырехлетняя Теона не приучены к элементарным домашним делам. По словам 37-летней знаменитости, ее мама постоянно возмущается, что дети не при деле.

«Понятно, что мы в этом не нуждаемся, но дети должны быть приучены. Свинками я их точно не назову, бардаки они не устраивают, но и сказать, что делают что-то по дому — тоже нет такого», — написала Ксения Бородина.

Instagram @borodylia

Знаменитость призналась подписчикам, что в детстве сама была избалованным ребенком. По словам Ксении Бородиной, ее бабушка не позволяла ей браться за домашнюю работу и всячески оберегала. Телеведущая отмечает, что вероятно именно по этой причине так и научилась готовить.

«Все мои подруги супы варили с 13 лет, но меня и не тянуло на кухню никогда, готовка — это не мое, хотя, когда приспичит, муж меня хвалит», — призналась телеведущая.

Ксения Бородина отметила, что старшая дочь заправляет кровать и периодически делает уборку в комнате. Четырехлетняя сестра девочки пока ничем особо не обременена. Знаменитость подчеркнула, когда она находится не в настроении, обе девочки могут в любой момент стать золушками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Видео: Пловцы-экстремалы впервые проплывут 160 километров по заливу во Владивостоке
9:15
Ксения Бородина призналась, что ее дочери не приучены к домашним делам
9:04
Куда пропали миллиарды? — АО «ДОМ.рф» подозревают в коррупции
9:00
Историческому проекту «Союз-Аполлон» 45 лет: как космонавты впервые встретились на орбите?
8:52
«Готова была стать второй женой»: Сати Казанова о романе с женатым олигархом
8:41
Дальше — хуже? В России может возрасти число обманутых дольщиков

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Первый ролик с Пугачевой в TikTok моментально стал мегапопулярным
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок