Ксения Бородина призналась, что ее дочери не приучены к домашним делам

Телеведущая Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram призналась, что ее дочери — 11-летняя Маруся и четырехлетняя Теона не приучены к элементарным домашним делам. По словам 37-летней знаменитости, ее мама постоянно возмущается, что дети не при деле.

«Понятно, что мы в этом не нуждаемся, но дети должны быть приучены. Свинками я их точно не назову, бардаки они не устраивают, но и сказать, что делают что-то по дому — тоже нет такого», — написала Ксения Бородина.

Instagram @borodylia

Знаменитость призналась подписчикам, что в детстве сама была избалованным ребенком. По словам Ксении Бородиной, ее бабушка не позволяла ей браться за домашнюю работу и всячески оберегала. Телеведущая отмечает, что вероятно именно по этой причине так и научилась готовить.

«Все мои подруги супы варили с 13 лет, но меня и не тянуло на кухню никогда, готовка — это не мое, хотя, когда приспичит, муж меня хвалит», — призналась телеведущая.

Ксения Бородина отметила, что старшая дочь заправляет кровать и периодически делает уборку в комнате. Четырехлетняя сестра девочки пока ничем особо не обременена. Знаменитость подчеркнула, когда она находится не в настроении, обе девочки могут в любой момент стать золушками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака.