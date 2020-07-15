Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему коронавируса

Британский художник стрит-арта известный под псевдонимом Бэнкси, которому удается сохранять анонимность, расписал вагоны лондонской подземки граффити на тему коронавируса. На своей странице в Instagram андерграундный деятель искусства опубликовал видеоролик, на котором показал, как наносит изображения на стены и окна вагонов поездов метрополитена.

«Без маски не пройдешь», — коротко прокомментировал Бэнкси свою публикацию.

На кадрах видно, что художник в защитном костюме, респираторе и очках с пульверизатором, баллончиками с краской и другими средствами расписывает подвижной состав, делая вид, что дезинфицирует его. Своим творчеством Бэнкси призвал пассажиров лондонского метро серьезно относиться к проблеме распространения коронавируса и использовать защитные средства для борьбы с инфекцией.

Одни рисунки изображают черных крыс, которые спускаются на парашюте из медицинской маски. Другие демонстрируют, как грызуны чихают без защитных средств, «разбрызгивая» заразу в виде потеков на стенах вагонов.

Примечательно, что творчеством на злободневную тему Бэнкси занимался при ничего не подозревающих пассажирах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый художник Бэнкси посвятил картину протестам в США.