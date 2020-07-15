Видео: десятки человек пострадали при столкновении поездов в Чехии

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Сейчас выясняются обстоятельства крупной железнодорожной аварии в пригороде столицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

В пригороде Праги пассажирский поезд врезался в стоящий товарный состав. В результате, по последним данным, погиб один человек — это машинист. 35 пассажиров получили травмы. Их доставили в ближайшие больницы. Медики говорят, что несколько человек в тяжелом состоянии.

На месте происшествия сейчас работают полицейские и спасатели. Туда же прибыл министр транспорта страны. В интервью он заявил, что рассматривается несколько версий ЧП, среди них и вина машиниста. Но пока никаких подтверждений не получено.

«На момент аварии у машиниста оставалось полчаса до конца смены. Но до этого у него было несколько выходных подряд. При этом, я не могу исключить, что у машиниста не случилось никаких проблем со здоровьем», — заявил министр транспорта Чехии Карел Гавличек.

Из-за ЧП на железнодорожной ветке, которая связывает Прагу с востоком Чехии, возник коллапс. Все основные пути по этому направлению до сих пор закрыты. Рабочие экстренно разбирают завалы, чтобы как можно скорее открыть движение поездов.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры, на которых видно, как поезд протаранил автобус с паломниками в Пакистане. По предварительным данным, в результате столкновения скончались 19 человек.

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