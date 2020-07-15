Видео: Спасатели вытаскивают людей с верхних этажей дома в Петербурге, где прогремел взрыв

Очевидцы сообщают о возможных пострадавших после взрыва в доме на юге Петербурга. Сейчас из здания спасатели эвакуируют людей. Это видно на кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

Взрыв прогремел в здании на Краснопутиловской, 108 около 8 часов утра. По словам очевидцев, инцидент случился в школе кулинарии.

В сети свидетели произошедшего публикуют фото и видео с места ЧП. На записях видно, как огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения. Что стало причиной ЧП уточняется.