Видео: Спасатели вытаскивают людей с верхних этажей дома в Петербурге, где прогремел взрыв
ЧП произошло около 8 часов утра 15 июля на Краснопутиловской улице Северной столицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Очевидцы сообщают о возможных пострадавших после взрыва в доме на юге Петербурга. Сейчас из здания спасатели эвакуируют людей. Это видно на кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.
Взрыв прогремел в здании на Краснопутиловской, 108 около 8 часов утра. По словам очевидцев, инцидент случился в школе кулинарии.
В сети свидетели произошедшего публикуют фото и видео с места ЧП. На записях видно, как огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения. Что стало причиной ЧП уточняется.
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