В Москве задержан замглавы «Почты России» по IT-технологиям Сергей Емельченков

Заместитель генерального директора по IT-технологиям АО «Почта России» Сергей Емельченков задержан в Москве, передает РИА Новости.

В комментарии СМИ представители компании подтвердили эту информацию, а также пояснили, что силовики задержали Емельченкова по факту возбужденного в отношении него уголовного дела.

«По нашей информации, Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — заявили в пресс-службе организации.

Собеседник информагентства отметил, что компания оказывает всяческое содействие следствию в целях прояснить обстоятельства случившегося.

Вместе с тем ранее в СМИ появилась информация о параллельных следственных мероприятиях в нескольких IT-поставщиках «Почты России». В частности, речь шла в «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).

Как сообщал портал TAdviser, ее глава — Александр Калинин — также был задержан. Отмечалось, что причиной обысков и задержаний в обоих случаях мог быть картельный сговор (Негласная договоренность участников одной рыночной отрасли продавать, закупать товары или оказывать услуги по одной и той же цене с целью влияния на ценовую политику — Прим.ред).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали последователя «отравителя с газировкой».