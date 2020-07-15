Точка невозврата: к чему идут обменявшиеся санкциями США и Китай

Между Китаем и США, похоже, разгорается санкционное противостояние. Поводом стало подписание Дональдом Трампом указа об отмене экономических привилегий Гонконга.

Ранее Пекин принял закон о национальной безопасности в особом районе. И в Вашингтоне посчитали это ограничением прав и свобод людей. Власти Китая не раз предупреждали, что это внутренние дела страны и вмешиваться в них не стоит.

И вот теперь в Поднебесной ответили зеркально: МИД Китая сообщил, что вводит санкции в отношении ряда организаций и граждан США. Как сказано в заявлении, сделано это ради защиты национальных интересов.

«Между тем, главный вопрос между США и Китаем — кто виноват в создании и распространении коронавируса — по-прежнему не решен. И от того, когда и как будет решаться этот вопрос, зависит не только будущее американо-китайских отношений, но и будущее существующей системы международных отношений», — заявил в интервью ФАН политолог Максим Жаров, добавив, что пока стороны не готовы переходить так называемую «точку невозврата» и лишь показывают недружественный характер.

В то же время его коллега Андрей Иванов считает, что «настало время для перехода противостояния между двумя государствами из гипотетически возможного в реальное и очень жесткое».

«Сейчас очевидно, что мир входит в совершенно новую фазу развития. Назову несколько решающих моментов этой новой эры. Во-первых, Китай достиг той мощи, что уже может диктовать условия. Во-вторых, американские элиты тоже прекрасно понимают, что по-прежнему жить уже не получится. В-третьих, пандемия коронавируса выявила преимущества и недостатки социальной организации в той или иной стране. И оказалось, что китайская модель объективно более эффективна, чем западная», — считает Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодняшнего дня США отменяют экономические привилегии для Гонконга и вводят санкции против Китая. Указ об этом подписал Дональд Трамп.