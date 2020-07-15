Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и ввел санкции против КНР
Пекин, в свою очередь, намерен ввести санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Guenter Fischer, 5-tv.ru
С сегодняшнего дня США отменяют экономические привилегии для Гонконга и вводят санкции против Китая. Указ об этом подписал Дональд Трамп. Это стало ответом на закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который китайские власти приняли ранее.
В Вашингтоне считают, что он ограничивает права и свободы жителей особого района. В Пекине не раз отмечали, что это их внутреннее дело и просили Штаты не вмешиваться. Эксперты говорят: ситуация может негативно отразиться на экономических отношениях США и Китая.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале июля Гонконг захлестнула новая волна протестов. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы сказать «нет» принятому в Китае закону о нацбезопасности.
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