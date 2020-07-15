Неизвестный отравил лебедя на Патриарших прудах в Москве — фото

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Яна Вахрушева
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Вскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения.

Неизвестный отравил лебедя на Патриарших прудах в Москве — фото

Фото: www.globallookpress.com /Stephan Schulz

Неизвестный мужчина отравил лебедя, плавающего в пруду на территории Патриарших прудов в столице, сообщило ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. В полицию поступило сообщение о том, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установлено, что неизвестный мужчина подошел к пруду и накормил чем-то лебедя, после чего птица перестала подавать признаки жизни. Отравитель вынес птицу на берег и удалился. Вскоре труп лебедя заметили жители Москвы, они и вызвали полицию.

Facebook @Ksenia Pokrovskaya

«Накануне в полицию поступило сообщение о том, что при просмотре записей видеонаблюдения установлено, что неизвестный мужчина, находясь у Патриарших прудов, чем-то накормил лебедя, после чего он перестал подавать признаки жизни. После этого мужчина вытащил лебедя из воды, оставив его на берегу. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на груди лебедя была обнаружена большая рана, но без крови. Возможно, птица получила ранение задолго до отравления. Позже в сети появилось фото с места преступления, сделано очевидцем. Кадр публикует портал «Мослента».

Facebook @Ksenia Pokrovskaya

Как известно, лебеди не могут жить порознь и предпочитают существовать парами. После смерти одного из партнеров, вторая особь может погибнуть, либо остается одна на всю жизнь. Бывает, что лебеди-вдовцы создают новую пару, но старые птицы предпочитают провести остаток жизни в одиночестве. Таким образом, преступник обрек второго лебедя с Патриарших прудов на одиночество и возможно, скорую смерть. 

Ранее 5-tv.ru опубликовал расследование петербурженки, которая отправилась на класс йоги, но попала на оргию. 

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