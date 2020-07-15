Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют

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Ирина Дряхлова
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Кому парад планет принесет денежную прибыль и успех в финансовых делах, рассказал участник и призер зрительских симпатий «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Sonja Krebs, 5-tv.ru

Великий парад планет начался 4 июля, а самая активная фаза наступит 22 июля, когда к остальным планетам «присоединится» Меркурий. Безусловно, такое яркое космическое явление оказывает влияние не только на природу, но и на человека. С 22 июля может повезти некоторым людям в финансовом плане. Участник и призер зрительских симпатий «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, обладатели каких имен получат финансовую выгоду во время парада планет. Период везения может занять от двух до трех месяцев, а в некоторых случаях и до полугода.

Мужские имена

Среди везунчиков мужского пола Филоненко выдели имена: Иван, Михаил, Валерий, Антон и Арсений. В соответствии с парадом планет, который выстроился на данный момент с 4 июля, обладатели этих имен могут обогатиться. Но с 22 июля, как известно, к параду присоединится Меркурий в своей самой достойной фазе: он достигнет максимальной западной элонгации. В течение двух — трех месяцев мужчины с этими именами будут находиться в «денежном режиме».

Женские имена

Ближайшие два три месяца получить приютную прибавку в личному бюджету смогут женщины, обладающие именами Мария, Вероника, Виолетта, Татьяна и Светлана. Как заметил Михаил Филоненко, эти женщины обязательно получат деньги, а у некоторых произойдут радостные события в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что готовит человечеству великий парад планет.

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Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют

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