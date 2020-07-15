Вдова умершего в 22 года футболиста «Локомотива» купила место на кладбище
Бывший воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов скончался в апреле 2020-го. У спортсмена осталась жена с группой инвалидности и маленький ребенок.
Фото: Социальные сети
В апреле 2020-го стало известно, что подающий надежды воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов, игравший за «Казанку», скончался после утренней пробежки. Позже выяснилось, что проблемы с сердцем у 22-летнего Иннокентия начались задолго до его смерти: в 2016-м его даже отстраняли от тренировок на какое-то время, но потом снова допустили. У спортсмена осталась жена Анна с группой инвалидности и маленький ребенок, которые сейчас испытывают проблемы не только с финансами, но и с жильем, сообщил StarHit. Свою травму девушка получила в 16 лет из-за ошибки врачей.
Футбольный клуб «Локомотив» не выплатил семье Самохвалова деньги по медицинской страховке. Кроме того, отказался покупать вдове своего бывшего игрока квартиру. Вдове и ребенку спортсмена отказали по той причине, что тот в момент смерти не находился на официальной тренировке.
«По поводу страховки нам сказали, что выплатить не могут, поскольку он скончался не на официальной тренировке, а во время пробежки. Но был период самоизоляции, им разрабатывали индивидуальные системы нагрузок, поэтому он и бегал. Страховка должна была составить около 800 тысяч. Потом я позвонила генеральному директору „Локомотива“. Единственное, о чем попросила — помочь приобрести квартиру для сына Кеши и его вдовы. Нам отказали, сказали, что финансов на это нет», — рассказала мать футболиста изданию.
Анна Самохвалова во время интервью YouTube-каналу «КраСава».
Кроме того, до конца года Иннокентию Самохвалову должны были выплатить 2,5 миллиона рублей по условиям контракта, но денег не поступило. Представители «Локомотива» пообещали Анне, что устроят ее на работу в футбольный клуб на сопоставимую ставку, но и этого сделано не было. Сейчас вдова спортсмена получает 50 тысяч рублей — большую часть из которых тратит на аренду жилья. Во время подготовки к похоронам мужа, Анна купила сразу два места на кладбище — одно для Иннокентия, и одно для себя, об этом она рассказала во время интервью YouTube-каналу «КраСава».
«У меня была травма, полученная из-за врачей. Еще в 16 лет получила ее. Тогда специалисты говорили, что долго не проживу. Меня Кеша очень хотел вылечить. А я сама хочу сейчас к мужу лечь. Я купила сразу два места на кладбище. Мне больше ничего не надо — хочу к нему», — рассказала она в интервью.
Девушка отметила, что единственное, ради чего она сейчас живет — ее сын.
В то же время, как сообщил РИА Новости источник близкий к клубу, все обязательства перед семьей спортсмены были выполнены. По данным нескольких источников агентства, близких к руководству «Локомотива», клуб после смерти Самохвалова выплатил семье футболиста два миллиона рублей, еще миллион перевел агент игрока. Кроме того, супругу Самохвалова взяли на работу в клуб с заработной платой в размере 50% от зарплаты футболиста.
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