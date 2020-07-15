Вдова умершего в 22 года футболиста «Локомотива» купила место на кладбище

В апреле 2020-го стало известно, что подающий надежды воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов, игравший за «Казанку», скончался после утренней пробежки. Позже выяснилось, что проблемы с сердцем у 22-летнего Иннокентия начались задолго до его смерти: в 2016-м его даже отстраняли от тренировок на какое-то время, но потом снова допустили. У спортсмена осталась жена Анна с группой инвалидности и маленький ребенок, которые сейчас испытывают проблемы не только с финансами, но и с жильем, сообщил StarHit. Свою травму девушка получила в 16 лет из-за ошибки врачей.

Футбольный клуб «Локомотив» не выплатил семье Самохвалова деньги по медицинской страховке. Кроме того, отказался покупать вдове своего бывшего игрока квартиру. Вдове и ребенку спортсмена отказали по той причине, что тот в момент смерти не находился на официальной тренировке.

«По поводу страховки нам сказали, что выплатить не могут, поскольку он скончался не на официальной тренировке, а во время пробежки. Но был период самоизоляции, им разрабатывали индивидуальные системы нагрузок, поэтому он и бегал. Страховка должна была составить около 800 тысяч. Потом я позвонила генеральному директору „Локомотива“. Единственное, о чем попросила — помочь приобрести квартиру для сына Кеши и его вдовы. Нам отказали, сказали, что финансов на это нет», — рассказала мать футболиста изданию.

Анна Самохвалова во время интервью YouTube-каналу «КраСава». Фото: YouTube.com / КраСава

Кроме того, до конца года Иннокентию Самохвалову должны были выплатить 2,5 миллиона рублей по условиям контракта, но денег не поступило. Представители «Локомотива» пообещали Анне, что устроят ее на работу в футбольный клуб на сопоставимую ставку, но и этого сделано не было. Сейчас вдова спортсмена получает 50 тысяч рублей — большую часть из которых тратит на аренду жилья. Во время подготовки к похоронам мужа, Анна купила сразу два места на кладбище — одно для Иннокентия, и одно для себя, об этом она рассказала во время интервью YouTube-каналу «КраСава».

«У меня была травма, полученная из-за врачей. Еще в 16 лет получила ее. Тогда специалисты говорили, что долго не проживу. Меня Кеша очень хотел вылечить. А я сама хочу сейчас к мужу лечь. Я купила сразу два места на кладбище. Мне больше ничего не надо — хочу к нему», — рассказала она в интервью.

Девушка отметила, что единственное, ради чего она сейчас живет — ее сын.

В то же время, как сообщил РИА Новости источник близкий к клубу, все обязательства перед семьей спортсмены были выполнены. По данным нескольких источников агентства, близких к руководству «Локомотива», клуб после смерти Самохвалова выплатил семье футболиста два миллиона рублей, еще миллион перевел агент игрока. Кроме того, супругу Самохвалова взяли на работу в клуб с заработной платой в размере 50% от зарплаты футболиста.

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