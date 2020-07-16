Стали известны детали гибели пациентки в московской клинике пластической хирургии
35-летняя женщина умерла во время липосакции до приезда скорой помощи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; 5-tv.ru
Появились некоторые подробности в деле о смерти пациентки на операционном столе в одной из московских клиник пластической хирургии. Как стало известно 5-tv.ru, в частном медицинском центре 35-летней женщине делали липосакцию — операцию по удалению жира. Предварительно пациентка сдала все необходимые анализы, противопоказаний к процедуре специалисты не усмотрели.
Операция длилась около четырех часов под общим и местным наркозом. В какой-то момент женщине внезапно стало плохо. С помощью дефибриллятора медикам удалось вернуть пациентку к жизни и жизненные показатели начали приходить в норму, но через 15 минут ей снова стало плохо. Врачи клиники оказывали ей помощь на месте, одновременно вызвав бригаду скорой помощи, но несмотря на их старания, женщина скончалась до приезда реаниматологов.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти после пластической операции в частной петербургской клинике известного в городе врача-педиатра, кандидата медицинских наук Софии Снигиревой.
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