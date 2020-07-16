Стали известны детали гибели пациентки в московской клинике пластической хирургии

|
Светлана Александрова
23

35-летняя женщина умерла во время липосакции до приезда скорой помощи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; 5-tv.ru

Появились некоторые подробности в деле о смерти пациентки на операционном столе в одной из московских клиник пластической хирургии. Как стало известно 5-tv.ru, в частном медицинском центре 35-летней женщине делали липосакцию — операцию по удалению жира. Предварительно пациентка сдала все необходимые анализы, противопоказаний к процедуре специалисты не усмотрели.

Операция длилась около четырех часов под общим и местным наркозом. В какой-то момент женщине внезапно стало плохо. С помощью дефибриллятора медикам удалось вернуть пациентку к жизни и жизненные показатели начали приходить в норму, но через 15 минут ей снова стало плохо. Врачи клиники оказывали ей помощь на месте, одновременно вызвав бригаду скорой помощи, но несмотря на их старания, женщина скончалась до приезда реаниматологов.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти после пластической операции в частной петербургской клинике известного в городе врача-педиатра, кандидата медицинских наук Софии Снигиревой.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.80
-0.33 80.84
0.22
Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020

Последние новости

1:24
Стали известны детали гибели пациентки в московской клинике пластической хирургии
1:02
Один человек погиб в жутком ДТП с участием фуры под Великим Новгородом
0:48
Огненное ДТП с участием фуры под Великим Новгородом сняли с коптера
0:29
Маков день: как 16 июля защититься от злых сил?
0:08
Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп пытался написать ее имя мочой в доме
23:49
Видео: Пламя охватило фуру после жесткого ДТП под Великим Новгородом

Сейчас читают

Блог, элитная школа и кино: Дочери Зеленского исполнилось 16 лет
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок