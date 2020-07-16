Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Эфирная новость 15

Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других знаменитостей. От их имени мошенники обещали удвоить биткойны, перечисленные на указанный счет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele, 5-tv.ru

Twitter этой ночью подвергся самой масштабной хакерской атаке в истории. Пользователи не могли отправлять сообщения. Но главное — в аккаунтах известных на весь мир людей появились записи с обещанием легкого заработка на биткоинах.

От имени Барака Обамы, Илона Маска, Джеффа Безоса и многих других, кибер-преступники предлагали перечислить тысячу долларов в цифровой валюте, и обещали обратно вернуть вдвое больше. На операцию отводилось только полчаса. И многие клюнули на удочку мошенников.

К этой минуте известно, что доверчивые пользователи перечислили хакерам больше 120 тысяч долларов. И хотя записи уже удалили, многие продолжают отправлять деньги.

В Twitter уже предупредили о мошенниках. Но пока устранить последствия кибератаки не удалось, в работе соцсети все еще есть перебои. Глава компании пообещал расследовать взлом аккаунтов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, хакеры потребовали 42 миллиона долларов от Дональда Трампа. В противном случае угрожали слить в сеть компромат из взломанной базы данных нью-йоркской адвокатской фирмы.

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