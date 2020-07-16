«Готова была стать второй женой»: Сати Казанова о романе с женатым олигархом

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова решилась откровенно рассказать о своем головокружительном романе с женатым миллиардером. Историю любви певица изложила на своей странице в Instagram, оговорившись, что уже предвидит «камни, которые полетят в ее огород» после этих признаний.

Instagram @satikazanova

«Принц на белом коне» появился в жизни Казановой в начале ее карьеры в «Фабрике». По ее словам, это был «тот самый» мужчина, воплощение ее мечты — «сказочно загадочный и мудрый, сказочно богатый и сказочно щедрый». Было только одно «но» — он был женат. Однако даже это не стало для влюбленной девушки преградой, и она была готова ради любимого на все — даже бросить карьеру, если бы он этого потребовал.

«Мы оба были представителями восточной культуры и в какой-то момент даже собирались узаконить наши отношения согласно мусульманским обычаям… готова была стать для него второй женой. Сейчас, оглядываясь назад, я не понимаю, как я могла допустить и выбрать для себя такую участь. Но тогда я просто любила. Слепо, тотально, безумно», — признается Сати.

К счастью для артистки, возлюбленный не требовал от нее таких жертв. Роман длился три года, но «невероятное счастье» сменилось в итоге «мучительной болью и горечью разочарований», пишет KP.RU.

«Как и у многих восточных мужчин, наделенных деньгами и властью, у него была одна слабость — женщины. Их у него было слишком много. В один прекрасный день я не выдержала и вынесла свое разбитое сердце из этих отношений», — заключила 37-летняя певица.

Имени своего «принца» Казанова так и не назвала.

Некоторое время назад, как писал 5-tv.ru, Сати Казанова рассказала о своем романе с мужчиной, который прятал от нее книги и запрещал слушать лекции. Но расстаться с ним певица решила из-за его любви к стейкам.