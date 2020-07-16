Одна большая футбольная семья: новая квартира для вдовы игрока ФК «Локомотив»

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Яна Вахрушева
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Оставшаяся без мужа с малышом на руках Анна Самохвалова приняла участие в записи шоу на его YouTube-канале, где пожаловалась на бедственного положение.

Одна большая футбольная семья: новая квартира для вдовы игрока ФК «Локомотив»

Фото: Instagram @_anna__samokhvalova_

Блогер и бывший футболист Евгений Савин объявил благотворительный сбор средства для вдовы и сына скончавшегося игрока ФК «Казанка» Иннокентия Самохвалова. Меньше, чем за сутки, ему удалось собрать 10 миллионов рублей для Анны Самохваловой и маленького Темы. Савин сообщил, что скоро семья скоропостижно скончавшегося спортсмена переедет в новую квартиру.

«СПАСИБО ВАМ. За один день мы собрали 10 000 000 р и Тема с мамой переедут в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы — ОДНА БОЛЬШАЯ ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ», — поблагодарил он тех, кто принял участие в сборе средств.

Евгений Савин с сыном Анны и Иннокентия Самохваловых Темой Евгений Савин с сыном Анны и Иннокентия Самохваловых. Фото: Instagram @sava9

В апреле 2020-го стало известно, что подающий надежды воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов, игравший за ФК «Казанка», скончался после утренней пробежки. Позже выяснилось, что проблемы с сердцем у 22-летнего Иннокентия начались задолго до его смерти: в 2016-м его даже отстраняли от тренировок на какое-то время, но потом снова допустили. Евгений Савин добавил, что в команде знали о проблемах со здоровьем у Самохвалова, но закрывали на это глаза. У спортсмена осталась жена Анна с группой инвалидности и маленький ребенок, которые сейчас испытывают проблемы не только с финансами, но и с жильем.

Во время съемок выпуска о смертях футболистов на YouTube-канале «КраСава», Анна рассказала, что ФК «Локомотив» не выплатил семье Самохвалова деньги по медицинской страховке. Кроме того, отказался покупать вдове своего бывшего игрока квартиру. Вдове и ребенку спортсмена отказали по той причине, что тот в момент смерти не находился на официальной тренировке.

Однако, как рассказал в интервью 5-tv.ru пресс-аташе ФК Кирилл Брейдо, на самом деле семья скончавшегося Самохвалова получила всю денежную компенсацию и даже больше положенного. В то же время супругу умершего футболиста устроили на работу в клуб с зарплатой 65 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий представителя «Локомотива» по поводу заявлений Анны Самохваловой.

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