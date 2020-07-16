Дома у Волочковой растут трое чужих детей

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Алиса Старжевская
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Под крышей балерины живет семья ее помощницы Лолы.

Дома у Волочковой растут трое чужих детей

Фото: Instagram @volochkova_art

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась на своей странице в Instagram тем, как устроен быт в ее доме. Как рассказывают «Дни.ру», основываясь на публикации артистки, вместе с балериной живет и трое детей ее помощницы Лолы.

По словам Волочковой, она очень близка со своей помощницей, которую называет Лолочка или «Наша Хозяюшка». Лола отвечает и за дом, и помогает балерине в личных вопросах.

«Здорово, когда Наша Хозяюшка по дому Лолочка может и платье выбрать, и волосы уложить и дом содержать в чистоте и уюте», — делится с подписчиками Волочкова.

Instagram @volochkova_art

В доме Волочковой также работает и муж Лолы Рустам. Именно вместе с ним артистка поздравляла в феврале помощницу с пополнением в семье, когда у пары родился третий ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об улучшении отношений между артисткой и ее матерью Тамарой Владимировной. Волочкова сильно удивила подписчиков, опубликовав фотоотчет с совместно проведенных выходных, ведь их отношения не отличались дружелюбием.

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