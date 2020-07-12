Помирились? Анастасия Волочкова провела выходные с «любимой» мамой

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова сильно удивила поклонников, выложив в Instagram фотоотчет совместного уикенда с мамой Тамарой Владимировной.

Как известно, отношения артистки с родительницей никогда не отличались дружелюбием. Напротив, звезда регулярно обвиняет маму в личных неудачах. В частности, Волочкова настаивала, что именно Тамара Владимировна развела ее с любимым олигархом Сулейманом Керимовым и даже заставила сделать аборт.

Несмотря на то, что несколько лет назад балерина лично выгнала маму из шикарного особняка, сегодня она продолжает общаться с родительницей как ни в чем не бывало.

«Вчера приехала моя любимая мамочка. Мы отправились в мою квартиру в центре, зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной, когда она была маленькой. Столько у нас с мамой воспоминаний по жизни! Столько мы прошли и выстояли вместе!» — поведала Анастасия под одним из последних снимков.

Instagram @volochkova_art

Спустя еще несколько часов в Instagram Волочковой появился очередной пост, где она и мама позируют за столиком уютного ресторана. При этом звезда нежно обнимает Тамару Владимировну, а та улыбается.

«Встречаясь, мы любим посещать ресторанчик. Мы с мамой во многом похожи!» — констатировала бывшая прима-балерина Большого театра.

Instagram @volochkova_art

Стоит ли по двум малозначимым снимкам делать вывод о грандиозном воссоединении семьи? Наверное, вряд ли. Во всяком случае, пока сама Анастасия в отсутствие мамы продолжает раскрывать «страшные» подробности их совместного прошлого.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем разозлило откровенное интервью Анастасии Волочковой телеведущему Борису Корчевникову.