Любовные разборки в Петербурге закончились ранением одного «Отелло»

Конфликт между двумя мужчинами, устроившими стрельбу в Красносельском районе Петербурга, произошел на почве ревности. Как стало известно 5-tv.ru, разрешить любовные разборки два «Отелло» решили с помощью оружия. По предварительным данным, один из мужчин открыл огонь из зарегистрированного травматического пистолета.

В результате его оппонент получил ранение в районе живота. В настоящий момент на место ЧП вызвали бригаду медиков, которая работает с пострадавшим. Виновник стрельбы сейчас задержан и беседует с правоохранителями на участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 112 позвонила женщина, сообщившая о раненом в Красносельском районе в результате стрельбы. Прибывшие на место представители спецслужб пострадавшего не нашли. Раненый был обнаружен позднее.