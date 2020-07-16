Собянин: в Москве ежедневно проводится 70 тысяч тестов на COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в лабораториях столицы проводится около 70 тысяч тестов на COVID-19, добавив, что это один из самых высоких показателей в мире и в два раза больше, чем других российских регионах.

«Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги», — рассказал столичный градоначальник в интервью KP.RU.

По его словам, о тестировании должны позаботиться также и работодатели, оплачивая забор кров и доставку проб в лабораторию, а само тестирование проходит бесплатно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, доля выздоровевших от COVID-19 россиян превысила 70 процентов.