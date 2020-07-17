В Монголии обнаружили еще одного возможного переносчика бубонной чумы

|
Алиса Старжевская
21

Им стал 16-летний мальчик из провинции в западной части страны.

В Монголии обнаружили еще одного возможного переносчика бубонной чумы

Фото: ТАСС / Xu Qin via www.imago-images.de

Медики из Монголии сообщили о еще одном возможном случае заражения бубонной чумой, сообщают РИА Новости.

Шестнадцатилетний подросток из Эрдэнэ в провинции Говь-Алтай попал в больницу с высокой температурой, когда ему стало плохо вскоре после употребления в пищу мяса сурка. Это довольно популярное блюдо в ряде регионов страны, тогда как сурки, наряду с другими грызунами, часто являются носителями бубонной чумы, которая может передаться от них и человеку.

Мальчик был доставлен в местную больницу, за его состоянием наблюдают специалисты. Ранее похожий случай был зафиксирован в этой же провинции, когда несколько подростков съели сурка, после чего 15-летний мальчик умер от бубонной чумы. Его товарищи и контактировавшие с ним люди сейчас находятся на карантине или проходят лечение в больницах.

Впервые о вспышке бубонной чумы заговорили в соседнем с Монголией Китае, где в так называемой Внутренней Монголии зафиксировали несколько случаев заражения среди местных скотоводов. Позже болезнь впервые обнаружили в самой Монголии на границе с Алтаем, но угрозы для России пока нет, заявили в российском посольстве Улан-Батора.

Наилучший способ обезопасить себя от бубонной чумы — не есть мясо сурков, сусликов, крыс и белок, что настоятельно рекомендуют монгольские врачи.

Ранее 5-tv.ru выкладывал комментарий инфекциониста о том, какую опасность представляет из себя бубонная чума.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.23
0.43 81.23
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
Глава МЧС заявил, что лесные пожары возникают в местах вырубки деревьев
8:16
Стал известен инициатор развода Асмус и Харламова
8:07
Видео: Обрушившиеся на Иркутск ливни оказались сильнейшими за последние 20 лет
7:56
В Монголии обнаружили еще одного возможного переносчика бубонной чумы
7:49
Любителям динозавров на радость: в Ленобласти откроется палеонтологический парк
7:42
«Фотошоп рулит»: Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Почему лакшери — это больше не модно? На примере скандала Рудковской и Дакоты
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок