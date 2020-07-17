В Монголии обнаружили еще одного возможного переносчика бубонной чумы
Им стал 16-летний мальчик из провинции в западной части страны.
Фото: ТАСС / Xu Qin via www.imago-images.de
Медики из Монголии сообщили о еще одном возможном случае заражения бубонной чумой, сообщают РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток из Эрдэнэ в провинции Говь-Алтай попал в больницу с высокой температурой, когда ему стало плохо вскоре после употребления в пищу мяса сурка. Это довольно популярное блюдо в ряде регионов страны, тогда как сурки, наряду с другими грызунами, часто являются носителями бубонной чумы, которая может передаться от них и человеку.
Мальчик был доставлен в местную больницу, за его состоянием наблюдают специалисты. Ранее похожий случай был зафиксирован в этой же провинции, когда несколько подростков съели сурка, после чего 15-летний мальчик умер от бубонной чумы. Его товарищи и контактировавшие с ним люди сейчас находятся на карантине или проходят лечение в больницах.
Впервые о вспышке бубонной чумы заговорили в соседнем с Монголией Китае, где в так называемой Внутренней Монголии зафиксировали несколько случаев заражения среди местных скотоводов. Позже болезнь впервые обнаружили в самой Монголии на границе с Алтаем, но угрозы для России пока нет, заявили в российском посольстве Улан-Батора.
Наилучший способ обезопасить себя от бубонной чумы — не есть мясо сурков, сусликов, крыс и белок, что настоятельно рекомендуют монгольские врачи.
Ранее 5-tv.ru выкладывал комментарий инфекциониста о том, какую опасность представляет из себя бубонная чума.
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